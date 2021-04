CdM – Samp-Napoli, tre azzurri possono tornare titolari

Il Napoli ha ormai recuperato tutti gli infortunati, ad eccezione di Faouzi Ghoulam, e si appresta ad affrontare una serie di partite da qui alla fine del campionato per provare a centrare la qualificazione in Champions. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive così sulle ultime dai campi in casa azzurra:

“Ora Gattuso ha tante soluzioni ha disposizione. Politano va verso una maglia da titolare contro la Sampdoria, a Torino il suo ingresso ha dato vivacità alla squadra. Ospina si sta allenando in gruppo e vuole tornare titolare, Mario Rui vuole riprendersi il posto sulla sinistra e c’è anche Petagna che può avere una chance”.