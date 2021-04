Zamparini, ex presidente del Palermo, ha parlato di Paulo Dybala a ‘Radio Sportiva’:

”Dybala è un fuoriclasse e sono molto affezionato a lui. Ha passato un brutto momento e il gol contro il Napoli è stata una liberazione anche per me che soffrivo a vederlo lontano dal campo. Da sempre gli chiedo di lasciare la Juventus, deve avere libertà in mezzo al campo nella costruzione dell’azione. Lui e Ronaldo sono il calcio, per questo motivo non possono giocare assieme. Paulo è un giocatore da Barcellona o Real Madrid, gli è sempre mancata fiducia e vicinanza dalla società”.