SOCIAL – Fabian Ruiz si allena con una coach speciale

Fabian Ruiz non si ferma ma continua ad allenarsi da casa. Il centrocampista spagnolo ha postato un video sui social dove si allenava con la sua amica a 4 zampe. Il giocatore ha scritto come didascalia: “Oggi mi è toccata una doppia sessione ordinata dalla coach Bella”. Il giocatore lavora duro e sodo per il rush finale che aspetta a lui e a tutta la squadra azzurra per un piazzamento in Champions League. Nove partite che valgono come finali dove l’unico obiettivo è vincere e non sbagliare. Di seguito il post dal profilo ufficiale di Instagram di Fabian Ruiz.