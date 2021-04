Sky – Gattuso pensa a schierare dal 1′ Osimhen

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gennaro Gattuso ha notato dei notevoli miglioramenti in Victor Osimhen. Il tecnico calabrese starebbe pensando di far partire titolare il nigeriano per la partita di domenica contro la Sampdoria. Il suo impatto contro la Juventus, da subentrato, ha riscontrato esito positivo. Infatti l’attaccante ha svoltato completamente la partita a favore degli azzurri, procurandosi anche il rigore che è messo a segno da Lorenzo Insigne che ha dato una speranza agli azzurri anche se vana. Questo fa ben sperare su di lui e quindi probabilmente il tecnico potrebbe dargli una chance dall’inizio già da domenica.