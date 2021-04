Mario Sconcerti ha analizzato il percorso del Napoli e la sconfitta contro la Juve. Ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Il Napoli perde e vince troppo. Sono stati pochi i pareggi ed è ancora in lotta per il quarto posto grazie alle tante vittorie. E’ una squadra interessante, ma l’irregolarità di Diego Demme ha fatto soffrire gli azzurri. Mi è piaciuta molto l’idea di Pirlo di schierare due senatori come Buffon e Chiellini”.