Napoli Femminile, arrivano brutte notizie per la squadra: le ultime

Il Napoli Femminile dovrà fare a meno di Vivien Beil nella parte finale del campionato in quanto la calciatrice azzurra ha riportato un grave infortunio ai legamenti. Di seguito il comunicato della società partenopea:

“Nel corso dell’allenamento di ieri Vivien Beil ha riportato un bruttissimo infortunio. Gli esami strumentali sostenuti presso il Centro Tac Vomero hanno purtroppo evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco mediale del ginocchio destro.

L’equipe medica del club, capeggiata dal Professor Ruosi, si è immediatamente attivata e nei prossimi giorni la calciatrice sarà sottoposta ad intervento chirurgico.

Il Napoli Femminile – in tutte le sue componenti – si adopererà affinché Vivien, tedesca ormai partenopea che rappresenta una delle anime del gruppo, possa riprendersi al meglio ed il più in fretta possibile. Il club farà tutto quanto nelle sue possibilità per sostenere Beil e fare in modo che non perda il suo splendido sorriso nemmeno in questo momento così difficile”.