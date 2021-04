Marcolin: “Osimhen è il futuro del Napoli. Champions? Atalanta favorita sulle altre”

Dario Marcolin, ex calciatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante ‘Radio Goal’ e ha parlato del Napoli e della lotta Champions League: “Il Napoli deve cercare in tutti i modi di far recuperare a Osimhen il tempo perduto perchè lui è il futuro di questa squadra. Mertens ormai ha una certa età e questo fattore non si può non considerare. Panchina azzurra? Fonseca lo vedrei bene. Champions? Di sicuro l’Atalanta riuscirà a qualificarsi penso come seconda. Gli altri posti se la giocano tra Juve, Milan, Roma, Napoli e Lazio. Tra questi i bianconeri hanno una marcia in più”.