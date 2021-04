Man Utd – Cavani sarà addio: l’ex Napoli vicino al ritorno in Sud-America, le ultime

L’attaccante del Manchester United, Edinson Cavani, è sempre più vicino al Boca Juniors. A fine stagione potrebbe quindi salutare la Premier League per andare a giocare in Argentina.

Secondo quanto rivelato da ESPN, Juan Roman Riquelme, che ricopre il ruolo di vice presidente nel Boca, è in pressing sull’ex attacante di Napoli e PSG per averlo nella sua squadra l’anno prossimo. Il calciatore deve decidere se rimanere in Europa, l’anno in cui si disputeranno i Mondiali in Qatar, o se accettare le lusinghe del club argentino.

Il padre del calciatore, Luis Cavani, ha dichiarato a TyC Sports:

“Edi ha una probabilità del 60% di giocare in un club sudamericano il prossimo anno, vedremo più avanti”