In vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, Gennaro Gattuso potrebbe modificare delle scelte in attacco, ma non cambierà idea sulla coppia di difensori centrali che partirà dal primo minuto. Infatti, al fianco dello stabile Kalidou Koulibaly, sarà presente ancora Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è ancora in vantaggio rispetto a Kostas Manolas e Nikola Maksimovic per una maglia da titolare. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.