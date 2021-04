Il Napoli guarda già al futuro e per quest’anno inizia a programmare già le vacanze estive, che per una società come quella azzurra vuol dire programmazione per il prossimo anno, dunque i ritiri.

Da quest’anno ci sarà un doppio ritiro: il primo sarà a Dimaro, mentre dallo scorso anno si è aggiunta anche la meta di Castel Di Sangro, in Abruzzo, con la quale è stato stilato un contratto fino al 2026.

In epoca normale, ad oggi sarebbero già ufficiali le date, ma in epoca di pandemia occorre più cautela e prudenza: al momento, sia il sindaco di Dimaro sia il presidente della regione Abruzzo non possono confermare le date, ma si andrà probabilmente dal 10-20 luglio come periodo per Dimaro e 25 luglio-3 agosto per il ritiro di Castel Di Sangro.

Per quanto riguarda i tifosi, ci sarà la possibilità anche di aprire gli impianti sportivi e di far entrare i tifosi in entrambe le località. Lo riporta Il Roma.