Novità rassicuranti per quanto riguarda i vaccini, dalla giornata di domani si inizieranno a raccogliere le adesioni per la prima dose alle persone appartenenti alla fascia di età tra i 60 e i 69 anni in Campania attraverso la piattaforma della regione. Come riporta il Presidente della Regione Campania, le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibili compatibilmente all’arrivo dei vaccini.

Ecco di seguito il link del post sul profilo ufficiale Instagram del governatore De Luca: