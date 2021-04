Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa della situazione della sua squadra e da come ha condizionato la sconfitta contro gli azzurri. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore rossoblù:

”Non siamo in un gran momento moralmente e si percepisce. Ora dobbiamo cercare di reagire dando il massimo e non mollando. La sconfitta col Napoli, per come è arrivata, ha dato ai ragazzi motivazioni che non ci saranno utili”.