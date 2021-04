GATTUSO ADL – L’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno” analizza la stagione di Osimhen fino ad ora. Ecco quanto estrapolato:

“Ad ora, Osimhen ha fatto 4 gol in 21 presenze, di cui 14 in campionato. I gol non sono stati tantissimi ma il nigeriano non ha ancora mostrato del tutto il suo talento. Gattuso ha sempre stravisto per lui, sin da quando era al Lille e ADL è contento di ciò. Ora bisogna solo aspettare e il tempo è dalla sua parte”.