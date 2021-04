Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, ha parlato al Corriere dello Sport:

“La lotte per la Champions è molto competitiva: il risultato di ieri di Juve-Napoli non cambia la visione, possono benissimo entrambe c’entrare l’obiettivo. A parte l’Inter, che ha preso il largo, le altre sono tutte li. Per arrivare in Champions ci sarà da lottare ancora parecchio, da adesso in poi qualsiasi gara è fondamentale, come una finale, per allungare sulle altre”.