Zazzaroni: ” Qualificazione Champions? Aperta. Incredibile che il VAR non intervenga “

Nel corso della trasmissione “Arena Maradona” in onda su Radio Crc è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, per analizzare la sconfitta di ieri:

“Nel primo tempo il Napoli non ha giocato bene, nel secondo tempo ha dominato sulla Juventus. La corsa per la Champions è aperta, Milan e Atalanta non sono distanti. Mancano due rigori netti, uno per parte. Incredibile che il VAR non intervenga. Gattuso sta lavorando sulla fase offensiva, ma dovrebbe preparare di più la fase difensiva. I difensori sono forti, ma hanno l’errore incorporato. Osimhen è entrato molto bene in partita, non so se possa essere considerato un titolare a tutti gli effetti, per ora è più efficace a gara in corso. In contropiede è micidiale, spalle alla porta fa fatica“.