Verso la Samp: il “Ferraris” sorride al Napoli, gli ultimi precedenti

Non c’è tempo per piangersi addosso, vincere rimane l’imperativo. Domenica alle 15 c’è la Sampdoria, squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, ma con temibili individualità: la rapidità di Keita, l’esperienza di Candreva e la classe sconfinata di Quagliarella che quando vede l’azzurro si scatena.

Lo stadio “Ferraris”, sponda blucerchiata, si è rivelato terra di conquiste per il Napoli. Riviviamo gli ultimi precedenti, sperando che la striscia dei successi possa proseguire domenica.

Sampdoria-Napoli 2-4 (2019-2020): Milik, Elmas, Demme, Mertens;

Sampdoria-Napoli 3-0 (2018/2019): Defrel, Defrel, Quagliarella;

Sampdoria-Napoli 0-2 (2017-2018): Milik, Albiol;

Sampdoria-Napoli 2-4 (2016-2017): Mertens, Insigne, Hamsik, Callejon;

Sampdoria-Napoli 2-4 (2015-2016): Higuaìn, Insigne, Hamsik, Mertens;

Sampdoria-Napoli 1-1 (2014-2015): Zapata

Sampdoria-Napoli 2-5 (2013-2014): Zapata, Insigne, Callejon, Hamsik, aut. Mustafi