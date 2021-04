Tuttosport – ADL si complimenta con la squadra e la Champions è possibile

ADL ha pubblicato un tweet in serata in riferimento all’ottima prestazioni degli azzurri contro la Juventus.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, il patron azzurro ha voluto mandare un messaggio forte alla squadra dopo una sconfitta che potrebbe complicare i piani europei del Napoli. La strada è ora in salita con due punti da recuperare sull’Atalanta e tre proprio dai bianconeri: nulla è perduto con nove gare da giocare, ma non bisognerà più sbagliare per ritornare in Champions League. Le prossime tre sfidano contemplano avversari del calibro di Sampdoria, Inter e Lazio. Non c’è tempo per pensare al passato.

Nel futuro non ci sarà molto probabilmente Rino Gattuso, la cui fine della storia d’amore con il Napoli potrebbe avvicinare allenatori come Italiano e Fonseca alla panchina azzurra. Spetterà ad ADL decidere cosa fare.