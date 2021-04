Rinaudo: “Pirlo superiore a Gattuso! Chiesa ha messo in difficoltà Hysaj”

Leandro Rinaudo, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” su 1Station Radio:

“Ho visto una grande Juventus per tutta la partita, è scesa in campo con tanto orgoglio. Chiesa e Dybala sono stati fondamentali, infatti Hysaj ha sofferto tantissimo l’esterno bianconero. Gattuso ha messo Zielinski in mediana anche se non è il suo ruolo rischiando di togliere Demme a partita in corso. Mertens ha fatto davvero poco infatti si è ritrovato contro Chiellini che è un difensore molto forte. Ronaldo e Insigne hanno inciso poco e a mio avviso Pirlo ha superato Gattuso. A Rino è mancata la continuità e ormai lo scudetto l’ha vinto l’Inter. Mi sembra quasi impossibile vedere nella prossima stagione Manolas e Rrhamani insieme. Il Napoli non può fare almeno di Koulibaly, anche se è calato molto negli ultimi due anni”.