Repubblica – Prestazioni insufficienti di Mertens e Lozano

Nel Napoli non hanno ben figurato sia Mertens che Lozano.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, i due attaccanti azzurri non hanno approfittato della titolarità per incidere nel match. Il belga veniva da tre goal nelle ultime due gare, con una spiccata voglia di segnare su punizione(una alla Roma e una al Crotone). Ieri è stato un semplice testimone senza dare particolari problemi alla Juventus.

Su Lozano il discorso è medesimo e la sua condizione fisica non è apparsa ancora smagliante. La lunga assenza dal campo può essere una sorta di alibi ma il messicano ci ha abituati troppo bene quest’anno. A suon di reti ed assist importanti, ci si aspettava qualche percussione verso la porta di Buffon ma non ne abbiamo vista nemmeno una. Due insufficienze che pesano nel computo totale e che non hanno sicuramente aiutato le trame offensive degli azzurri.

Contro la Sampdoria serviranno nuovamente la verve e la velocità dei due “piccoletti”. Il Napoli dipende anche da loro.