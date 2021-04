Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per Repubblica, ha commentato l’ottimo impatto di Osimhen nella gara contro la Juventus.

Ecco quanto evidenziato: “Forse era da ritirare prima Mertens di Demme, visto il contributo modesto dell’evanescente belga. Osimhen si procura il rigore, riempie l’area, ma sembra giocare ancora in una squadra non sua. In chiave futuro, questa è la domanda più complessa che il Napoli lascia a Torino, dove sognava la grande impresa. Invecchiano anche i sogni”.