Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo della Rai Ciro Venerato a “Radio Kiss Kiss Napoli”, l’agente di Insigne, nella giornata di ieri, si è recato a Milano per parlare di Danilo D’Ambrosio. Quest’ultimo piace molto alla dirigenza rossonera mentre Insigne non rientra nei loro piani. Insigne guadagna tanto e il Milan ha già ingaggi pesanti da pagare come quelli di Donnarumma, Ibrahimovic e Chalanoglu.