Prestazione catastrofica di Hysaj, le pagelle dell’albanese

Elseid Hysaj è stato un fattore in negativo nel match dello Juventus Stadium. Guardiamo insieme le pagelle del calciatore albanese:

Corriere dello Sport – Voto 5: L’albanese soffre molto in fase difensiva e non riesce quasi mai a contenere Chiesa. In avanti si propone bene.

Gazzetta dello Sport – Voto 5: E’ il peggiore in campo per gli azzurri. Prestazione molto brutta condita da un mal di testa causato dalle finte di Chiesa. Molto male.

Tuttosport – Voto 5: E’ sua la responsabilità della rete del vantaggio bianconero. Nonostante questo, non riesce a riprendersi a partita in corso.

La prova di Hysaj non è stata brillante e la rete del vantaggio bianconero nasce da una vera e propria disattenzione nei confronti di Federico Chiesa. Scelto continuamente al posto di Mario Rui nonostante sia destro, veniva da un periodo di ottime prestazioni. Il suo futuro probabilmente sarà lontano da Napoli ma il suo rendimento è quasi sempre stato molto affidabile.