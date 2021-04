Nel mirino di Marotta e Ausilio potrebbe non esserci sola Nikola Milenkovic ma anche un altro difensore per rinforzare la retroguardia dell’Inter il prossimo anno.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tandem Marotta-Ausilio è interessata al difensore del Napoli. Si tratta di Nikola Maksimovic, centrale ex Toro in scadenza a giugno con il Napoli. C’è però una rivale dalla Capitale per il classe 1991: si tratta della Lazio di Simone Inzaghi.