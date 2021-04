La Gazzetta dello Sport analizza la partita tra Juventus e Napoli giocatasi ieri sera:

“Pirlo ha ricacciato Gattuso al quinto posto ed è tornato in terza posizione. L’allenatore bianconero non avrebbe potuto chiedere di più alla squadra dopo Pasqua. Non deve cullarsi su questi dettagli, ma ora è sul podio del campionato. Chissà se quella di Dybala è stata una scintilla o durerà per il resto del campionato”.