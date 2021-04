FOTO – La Serie A celebra Sampdoria-Napoli in uno scatto con due storiche bandiere!

Dopo la brutta sconfitta con la Juventus, il Napoli proverà a tornare alla vittoria contro la Sampdoria nel match di domenica alle 15:00 allo stadio Luigi Ferraris. Sarà una partita tutta da vivere proprio perchè, la squadra allenata da Claudio Ranieri, è tutt’altro che semplice da affrontare.

Sui social ufficiali della Serie A, per celebrare il match, è stato postato uno scatto che immortala due bandiere della due squadre. La foto infatti ritrae Antonio Cassano che lotta con Paolo Cannavaro, sempre a Genova, in un Sampdoria-Napoli di qualche anno fa. Di seguito il post in questione: