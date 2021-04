CorrMezz – Lo Juventus Stadium è un tabù per gli azzurri

Il Napoli ha vinto una sola volta allo Juventus Stadium negli ultimi dieci anni di sfide in trasferta.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, la testata di Koulibaly in quel famoso 22 maggio 2018 è l’unica certezza in una mare di sconfitte nello stadio di proprietà della Juventus(nato nel 2011). Quella rete nei minuti finali del senegalese rappresenta dunque l’unica vittoria decantabile per il Napoli a Torino: dopo quella, il buio. Anzi, sia prima che dopo. La sconfitta di ieri è l’ennesima di una fila interminabile di insuccessi che lega inevitabilmente sfortuna e ansia da prestazione in quello che per la Juventus è diventato un fortino da diversi anni or sono.

Lo spareggio Champions va ai padroni di casa, che riemergono dopo due partite sottotono e una stagione ambigua fatta di bassi ed alti allucinanti.