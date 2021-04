CdM – Il Napoli non ha saputo pungere gli avversari negli ultimi venti metri

Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato la partita del Napoli contro la Juventus di ieri sera:

“Il Napoli non ha saputo pungere gli avversari negli ultimi venti metri. Il peccato della squadra azzurra è stato quello di aver accantonato la cattiveria contro una squadra che è partita a mille. Gli ultimi minuti di recupero sono stati una speranza per il gli azzurri, ma la Juventus non si è persa d’animo e ha vinto la partita valida per la qualificazione in Champions League. Il Napoli ha concesso troppo”.