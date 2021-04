Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato le conseguenze della sconfitta del Napoli contro la Juventus in campionato:

“Il Napoli ora è al quinto posto. Deve prestare attenzione alla Lazio di Inzaghi in quanto ha quattro punti in meno ma ha anche una partita da giocare in più. Il campionato è ancora aperto e c’è la possibilità di guadagnare la posizione che conta davvero”.