Ag. Gabbiadini: “A Napoli ha fatto 27 gol, con Benitez ha raggiunto l’apice”

L’agente di Gabbiadini, Silvio Pagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete”:

“Gabbiadini ha fatto 27 gol a Napoli. Ha raggiunto l’apice con Benitez e per esprimere al meglio le sue caratteristiche deve giocare nel suo ruolo, come tutti i giocatori. Prima c’era il ruolo di seconda punta, ora non più. Ora la Sampdoria è forte e ha un grande allenatore, molto forte nelle ripartenze. Ranieri è sottovalutato. La Samp non ha nulla da perdere mentre il Napoli ha l’obbligo di vincere”.