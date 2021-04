Pirlo in conferenza: “Non ho dubbi su questa squadra. Vi spiego l’esclusione di Szczesny”

Dopo il match tra Juventus e Napoli, l’allenatore bianconero Andrea Pirlo ha parlato anche in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

“Questa vittoria è importante perchè la squadra aveva bisogno di autostima dopo alcune prestazioni non brillanti. Avevamo preparato la partita con i due esterni molto offensivi per bloccare i loro terzini e per limitare la spinta dei loro giocatori. Benevento? Abbiamo perso tanti punti e il distacco dalla vetta è aumentato sempre di più. Oggi è stato importante il sacrificio da parte di tutti, ad esempio di Ronaldo che andava a coprire quando qualcuno era fuori posizione”.

“Non ho mai avuto dubbi su questa squadra, ho sempre avvertito la fiducia dei calciatori. Poi può capitare di fare bene o male. Oggi abbiamo anche sofferto ma ci può fare anche bene. Ad un certo punto loro hanno messo tanti attaccanti portando la maggior parte dei giocatori nella nostra metà campo”.

Su Bentancur “Ha giocato molto bene oggi, sbagliando quasi nulla. Dopo la partita contro il Porto, non positiva per lui, è stato importante. Ha recuperato molti palloni giocandoli in maniera intelligente”.

Su Szczesny “Aveva ricevuto qualche critica quindi ho detto che avrebbe giocato lui ma invece ho messo Buffon. Era una cosa già programmata, l’ho tenuto fuori perchè era stanco e aveva bisogno di recuperare energie. Resta lui il titolare della Juventus”.