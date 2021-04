Pirlo sotto esame. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la gara di stasera contro il Napoli sarà decisiva per il tecnico bianconero.

La Juventus infatti avrebbe pronti già due nomi per sostituirlo in caso di sconfitta: Max Allegri o Igor Tudor. Un motivo in più per rendere Juventus-Napoli ancor più elettrizzante…