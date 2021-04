Meret sarà titolare contro la Juventus, Gattuso scioglie il primo dubbio

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Gennaro Gattuso avrebbe sciolto il primo dubbio per la formazione da mandare in campo questa sera contro la Juventus. In porta, infatti, dovrebbe aver vinto il ballottaggio Alex Meret, che giocherà quindi al posto di David Ospina. Gli altri dubbi ancora da sciogliere, invece, sono quelli che riguardano il ruolo di prima punta, con Mertens favorito su Osimhen, il ruolo di esterno destro, con Lozano in pole su Politano, il ruolo di terzino sinistro, con Hysaj che parte leggermente favorito su Mario Rui e il ruolo di difensore centrale da affiancare a Koulibaly, con Rrahmani in vantaggio su Manolas.