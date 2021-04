Icardi può andare via, Napoli e non solo pensano all’argentino

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Mauro Icardi sarebbe nuovamente sul mercato. Il PSG non lo ritiene più una priorità, vista l’esplosione di Moise Kean e l’intoccabilità di Mbappè e Neymar, e potrebbe essere esercitata quella clausola anti-Serie A di 15 milioni di euro che inserì l’Inter al momento della sua cessione. I nerazzurri, infatti, sperano che questo possa accadere in quanto ha bisogno di ossigeno per le proprie casse societarie. Sull’argentino si sono mossi Roma, Napoli e Juventus, con quest’ultima che potrebbe proporre uno scambio con Paulo Dybala.