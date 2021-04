Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Everton sarebbe interessato a portare Alex Meret in Premier League la prossima stagione.

L’attuale portiere del Napoli è sempre stato stimato da Carlo Ancelotti, già dai suoi tempi come allenatore del Napoli e non è improbabile che i due possano ritrovarsi in futuro. Uno scenario possibile soltanto se Ospina dovesse rimanere nel club partenopeo; in caso di partenza del colombiano, Meret rimarrebbe in maglia azzurra.