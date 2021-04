Nelle ultime sei partite in A Gennaro Gattuso ha messo in fila 5 vittorie (tra cui Milan e Roma) e un pareggio (Sassuolo). Il Napoli così ha agganciato il quarto posto e, ritrovati i titolari, la squadra ha ripreso a giocare, confermando un po’ le lamentele del tecnico di gennaio e febbraio, quando è stato sul punto di essere esonerato.

Il silenzio stampa gli impedisce di esprimere il suo punto di vista sul momento del Napoli, ma Gattuso sa bene che la posizione del presidente, nei suoi confronti, non è cambiata. Il futuro napoletano di Rino è fortemente in discussione, anche se non del tutto compromesso perché De Laurentiis è un presidente che spesso rivede le proprie decisioni. Al di là di quello che lui pensa, però, c’ è la volontà dell’ allenatore che, al momento, pare non contemplare l’ eventuale rinnovo del contratto. In questo aprile, niente e nessuno è tranquillo.

Fonte: Gazzetta dello Sport