Del Genio: “La scelta di Pirlo su Cuadrado dirà molto sull’atteggiamento”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla partita di questa sera del Napoli contro la Juventus:

“Può cambiare molto la scelta di Pirlo: mettere Cuadrado nei quattro bassi o mettere Danilo terzino e il colombiano più alto. Questo dubbio comporta diverse novità. Vediamo quale sarà la sua decisione finale. Capiremo se Pirlo vuole fare una partita più aggressiva oppure più prudente. Per Gattuso il dubbio è il partner di Koulibaly, ma in quel caso non cambia l’analisi tattica a prescindere dall’interprete”.