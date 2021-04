Covid-19, anche Matteo Pessina è positivo: cluster infinito nella nazionale

Non si fermano i contagiati al Covid-19 nel gruppo dei calciatori che ha partecipato alle qualificazioni ai mondiali in Qatar con la Nazionale italiana. Anche Matteo Pessina, infatti, è risultato positivo dopo gli ultimi accertamenti. A comunicarlo è l’Atalanta sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista dei bergamaschi, quindi, si aggiunge alla lunga lista di positivi azzurri: Bonucci, Bernardeschi, Cragno, Sirigu, Grifo, Florenzi, Verratti e alcuni membri dello staff. Questo il comunicato:

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“.