Sassuolo, De Zerbi annuncia: “Contro Inter non ci saranno i Nazionali, vi spiego”

Il tecnico del Sassuolo Roberto de Zerbi ha parlato in conferenza stampa in previsione della gara di domani contro l’Inter, ecco le risposte su Caputo, Berardi e non solo.

“Locatelli, Ferrari e Muldur resteranno fuori. Rientreranno quando scadranno i giorni necessari per rientrare nel gruppo squadra. Loro ancora sono negativi e potrebbero giocare ma abbiamo fatto una scelta per la gara con la Roma ed è giusto portarlo avanti anche domani. Non recuperiamo nessuno rispetto alla Roma. Staranno fuori ancora Bourabia, Caputo, Defrel e Berardi. Ayhan è ancora positivo”.