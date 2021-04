Pazienza: “Napoli non può commettere più errori, sarà una bella sfida contro una Juve diversa rispetto gli anni passati”

Michele Pazienza, ex giocatore di Napoli e Juve, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Vedo una Juve in grande difficoltà e che ha perso un po’ lo spirito che l’ha contraddistinta negli ultimi anni. Dall’altra parte vedo un Napoli più maturo e consapevole degli errori commessi in passato e sopratutto con gli uomini recuperati possono far male. La squadra di Gattuso è stata capace di rimettere in piedi il suo percorso per il suo obiettivo di stagione e d’ora in avanti non potrà più commettere errori. Demme? Dà tanto equilibrio alla squadra, se sta bene fisicamente potrà essere molto utile in partite come quella di domani dove c’è bisogno di un giocatore con le sue qualità”