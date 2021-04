Padovan: “Prevedo una vittoria del Napoli allo Stadium”

Giancarlo Padovan, ex direttore di Tuttosport, ha parlato della sfida Juventus-Napoli. Il recupero, avrà una grossa incidenza nel rush finale per raggiungere la qualificazione alla Champions League.

“Mercoledì allo Stadium si affronteranno una squadra in grandissima condizione ed un’altra molto confusa, a mio parere è molto probabile che a vincere saranno gli azzurri. In caso di vittoria del Napoli, la Juve cambierà allenatore, anticipando l’arrivo di Allegri già programmato per l’annata successiva. Il progetto Pirlo è già fallito”.