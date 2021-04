Lorenzo Insigne pronto a sfatare il tabù dello “Stadium”

Domani non solo sarà uno spareggio in chiave Champions, ma sarà anche l’occasione di Lorenzo Insigne per spezzare l’incantesimo della rete inviolata in casa Juventus. Il capitano sta attraversando un periodo di forma eccezionale, arriva a questa sfida con l’entusiasmo a mille e una vittoria con il suo marchio sarebbe il modo ideale, per consacrarsi nel cuore di tutti quei napoletani ancora scettici sul suo potenziale tecnico e umano. Lorenzo ha già fatto male alla Juve, ma a Roma o a Napoli. Inoltre, ha segnato in tutti gli stadi delle squadre di questa Serie A. Eccezion fatta per lo Spezia dove però le squadra non si sono ancora incontrate al “Picco”, lo “Stadium” rimane la bestia nera del capitano.