Giordano: “Juventus-Napoli falsata. Addio Gattuso? Avrebbe voluto più supporto, una cosa ha pesato molto”

L’ex calciatore Bruno Giordano ha commentato, a TMW Radio, la sfida tra Juventus e Napoli in programma domani alle ore 18.45.

“Juventus-Napoli? C’era già una data dieci giorni fa per giocarla, ora ci sono nuovi casi di positività e sarà ancora una volta falsata. Pirlo? L’unica soluzione era coprirgli le spalle con un personaggio come Lippi e Capello e se non faranno questa mossa, sarà difficile ripartire”.

“Addio Gattuso? I risultati hanno pesato, ma c’è da dire che aveva anche perso molti calciatori. Quando ha avuto il suo problema fisico voleva un supporto maggiore e invece si è scatenato un tiro al bersaglio ancor più violento, che lo ha portato a prendere questa decisione”.