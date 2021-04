Gazzetta – Fabio Cannavaro elogia Gattuso: le dichiarazioni

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato l’intervista fatta a Fabio Cannavaro.

L’ex capitano della Nazionale ha parlato di Gennaro Gattuso e in merito al suo lavoro ha dichiarato: “Due mesi fa Rino era diventato per qualcuno il peggiore di tutti. Ma per l’allenatore contano i numeri. Ora che viene da quattro vittorie consecutive e che finalmente ha a disposizione gli uomini importanti che gli sono mancati a lungo, tutti muti. E non mi si venga a dire che questi risultati sono il frutto del silenzio stampa…”

In seguito, Cannavaro ha parlato del Napoli, definendolo come una squadra che “mostra un calcio propositivo, forse il più moderno ed europeo di tutti per concetti e sviluppo“.