Gazzetta – Crotone, per giugno un club di Serie A ha già bloccato Simy: le ultime

La Gazzetta dello Sport, ha riportato in queste ore come il futuro di Simy sia lontano da Crotone: infatti pare che sul giocatore nigeriano ci sia già un club di Serie A che ha provato già a bloccarlo:

“Ventotto anni e contratto in scadenza nel 2022, in questa stagione ha segnato ben 15 gol, con 4 doppiette. Numeri che non passano inosservati e pongono il gigante del Crotone tra le punte più ambìte. All’estero l’attenzione in Belgio e in Francia, ma anche in Serie A si aprono alcuni fronti, tra i quali può prendere quota un primo sondaggio del Genoa che si è mosso per bloccarlo. Così per Nwanko si annuncia un’estate bollente, tra il Crotone e la sempre più probabile partenza”.