Di Gennaro: “Pirlo è stato molto tutelato, Juve-Napoli importante per la Champions. Osimhen? E’ stato pagato quanto un big”

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio per parlare di alcuni temi, tra cui la sfida tra Juventus e Napoli.

“Pirlo? E’ stato molto tutelato, se in alcune partite avesse fatto più punti ora starebbe lottando per lo scudetto. Juventus-Napoli? Sfida che vale la Champions, entrambe le squadre, senza questa competizione, vivrebbero un grande ridimensionamento. Osimhen? E’ stato pagato come Lukaku, che è un altro rispetto a quello di Manchester grazie a Conte. Pensare invece che Haaland è stato pagato 20 milioni dal Dortmund…”