Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.ti riguardo il match di domani: “Positivi nella Juve? La sfida contro il Napoli non è a rischio. Infatti, Bernardeschi e Bonucci si sono infettati in Nazionale. Una volta tornati a casa sono stati posti sin da subito in isolamento, quindi non sono entrati nella bolla squadra”.