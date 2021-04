Alvino a KKN: “Juventus-Napoli? Da un lato spero che intervenga l’ASL, vi spiego”

Carlo Alvino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match in programma domani tra la Juventus e gli azzurri.

“Spero che l’ASL di Torino intervenga e non faccia disputare la partita. Agnelli disse che avrebbe giocato nonostante il divieto dell’ASL e vorrei sapere cosa direbbe. Mi piacerebbe anche capire l’idea di tutti i moralisti che si sono rizzelati per la decisione dell’ASL di Napoli di non far partire gli azzurri. Comunque, mi auguro che si disputi la partita per dare una classifica completa a questo campionato. Koulibaly e Demme? Mancano tantissimo alla squadra: con il senegalese la squadra è diversa. Dispiace per Manolas e Maksimovic, ma i numeri nei loro confronti sono impietosi”.