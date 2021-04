Ag. Di Lorenzo: “Sta facendo molto bene con il Napoli, sarà la scelta di Mancini per gli Europei”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, ha parlato a Radio Punto Nuovo della stagione del terzino italiano in vista anche degli Europei.

“Di Lorenzo? Si è riposato in Nazionale e sta facendo molto bene per il Napoli. Bisogna preservare i giocatori in questo momento, credo sia inutile far convocare quasi 40 giocatori se non li fai giocare. Toloi terzino? Era un esperimento, credo che Di Lorenzo sarà la scelta per l’Europeo. È un momento molto importante questo, le squadre si giocano la stagione”.