Victor Osimhen e la fiducia che cresce di partita in partita

Victor Osimhen è tornato davvero carico dai vari infortuni che hanno segnato la sua stagione. Diversi problemi tra positività al Covid-19, problema alla spalla e l’episodio del Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Tutto questo ha fortificato il talento nigeriano, ora tornato ai suoi livelli di inizio stagione.

E’ nelle ultime gare che si è visto un calciatore in forma e con lo spirito giusto, con la voglia di finire al meglio questa stagione e prepararsi con determinazione alla prossima stagione. Mancano poche giornate alla fine di questa ambigua stagione, in cui si è giocato sempre e gli infortuni hanno penalizzato la maggior parte delle squadre di Serie A e non solo. Il ritmo frenetico ha inciso nel lungo periodo e il Napoli ne può sapere qualcosa.

La partita contro l’Atalanta(quella dell’andata)aveva consacrato il nigeriano con un goal ed una prestazione di altissimo livello. L’abbraccio con Gattuso sembrava potesse essere l’inizio di una stagione davvero ambiziosa, con un 4-1 rifilato ad una delle squadre più in forma delle ultime stagioni in Serie A. Un inizio sorprendente, poi il buio raccontato in apertura.

I problemi finiscono con la rete al Bologna in trasferta(abbiamo dovuto aspettare un girone per rivedere un suo goal), ma è tutta pura apparenza. L’indisponibilità e lo scarso rendimento al suo primissimo ritorno in campo, difatti, avevano permesso a tantissimi tifosi di criticare il suo rendimento dopo l’immane cifra sborsata al Lille in estate per portarlo a Napoli.

Con la rete al Crotone e l’asse che sembra perfezionarsi sempre di più con Insigne e Mertens, le prospettive per terminare degnamente questa stagione sono positive. Ora testa alla Juventus, una gara particolarmente sentita da tutti sempre e in ogni circostanza.

Victor, noi siamo con te nonostante tutto. Forza Osimhen fino alla fine.