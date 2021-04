TMW – Tifosi agli Europei, da Copenaghen: “Il governo ha fatto una promessa”

Tuttomercatoweb riporta delle novità da Copenaghen, una delle città dell’Europeo di questa estate, per la situazione dei tifosi sugli stadi.

Infatti, ecco quanto emerso dall’intervista a Klaus Egelund, giornalista di Ekstra Bladet: “La situazione è abbastanza chiara: il governo danese ha promesso che consentirà la capienza almeno fino a un terzo, come richiesto dall’UEFA. Abbiamo capito che si può convivere col virus, in determinate circostanze. Per ora non sono stati programmati test con i tifosi sugli spalti, ma so che ci stanno lavorando e nelle prossime due settimane sarà disciplinato il ritorno degli spettatori in campionato”.